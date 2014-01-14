Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SymmetricDarvasBoxes - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1450
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador Darvas Box estándar no es simétrico. La lógica del programa de su cálculo está dispuesta de manera que la generación de los bordes del canal superior e inferior se realiza de manera asimétrica.
Este hecho es bastante aceptable en el análisis de los cambios de precios de acciones pero si tomamos Forex, tal método parece ser poco natural. En la versión estándar del indicador el periodo de cálculo del indicador es fijo e igual a cinco, lo que impone fuertes limitaciones a las aplicaciones de las Cajas de Darvas. Teniendo en cuenta esta lógica se ha hecho un intento de mejorar este indicador al hacer las lógicas de cálculo completamente simétricas y arreglando el acceso al período de generación del canal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/499
