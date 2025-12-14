Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Uzman Danışmanlar

Indices Testing - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Igor Widiger | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

EA yalnızca satın alma pozisyonlarında işlem yapar ve SL ve TP kullanmaz.

Ayarlar:

  1. "---------- Genel ----------"
  2. Yorum Yap
  3. Ticarete başlayın
  4. Ticareti sonlandırın
  5. Sipariş kapatıldı
  6. "---------- Risk ve Para Yönetimi ----------"
  7. Çok
  8. Her sembol için açık pozisyon limiti
  9. Her sembol için günlük işlem sayısı limiti

Test standart ayarlarla gerçekleştirilmiştir. Hesap 10 000 dolar ve 100 kaldıraç ile. Sembol US30.

Perf

    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48139

    Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

    Clean Market Watch komut dosyası, MetaTrader 5 Market Watch pencerenizdeki tüm sembolleri tek bir tıklama ile hızlı bir şekilde kaldırmak için tasarlanmış basit bir yardımcı program aracıdır. Bu, özellikle temiz bir çalışma alanıyla yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde veya Piyasa İzleme'niz çok fazla sembolle darmadağın olduğunda kullanışlıdır. Amaç Zamanla, tüccarlar genellikle Piyasa İzleme pencerelerinde çok sayıda sembol biriktirerek aktif olarak işlem yaptıkları enstrümanlara odaklanmayı zorlaştırır. Sembolleri tek tek manuel olarak kaldırmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Bu komut dosyası tüm süreci otomatikleştirerek tüm sembolleri saniyeler içinde temizler.

    IncMatrix IncMatrix

    Matrislerle çalışmak için bir sınıf.

    GMACD GMACD

    Two-Line MACD. This indicator is available by default in a great deal of trading platforms. But it cannot be found in Metatrader 5.

    Widescreenshooter Widescreenshooter

    Script to create wide screenshots.