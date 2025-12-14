Fan sayfamıza katılın
Indices Testing - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- 7
EA yalnızca satın alma pozisyonlarında işlem yapar ve SL ve TP kullanmaz.
Ayarlar:
- "---------- Genel ----------"
- Yorum Yap
- Ticarete başlayın
- Ticareti sonlandırın
- Sipariş kapatıldı
- "---------- Risk ve Para Yönetimi ----------"
- Çok
- Her sembol için açık pozisyon limiti
- Her sembol için günlük işlem sayısı limiti
Test standart ayarlarla gerçekleştirilmiştir. Hesap 10 000 dolar ve 100 kaldıraç ile. Sembol US30.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48139
