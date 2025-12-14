Unisciti alla nostra fan page
Indices Testing - sistema esperto per MetaTrader 5
- 9
-
L'EA negozia solo posizioni di acquisto e non utilizza SL e TP.
Impostazioni:
- "---------- General ----------"
- Commentare
- Inizio negoziazione
- Fine operazione
- Il programma è chiuso
- "---------- Gestione del rischio e del denaro ----------"
- Lotti
- Limite di posizioni aperte per ogni simbolo
- Limite giornaliero del numero di operazioni per ogni simbolo
Il test è stato effettuato con le impostazioni standard. Conto 10.000 dollari e leva 100. Simbolo US30.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48139
