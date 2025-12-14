Lo script Clean Market Watch è un semplice strumento di utilità progettato per rimuovere rapidamente tutti i simboli dalla finestra di Market Watch di MetaTrader 5 con un solo clic. Questo è particolarmente utile quando si vuole ricominciare da capo con un'area di lavoro pulita o quando il Market Watch è diventato ingombro di troppi simboli. Scopo Nel corso del tempo, i trader spesso accumulano numerosi simboli nella loro finestra di Market Watch, rendendo difficile concentrarsi sugli strumenti che negoziano attivamente. Rimuovere manualmente i simboli uno per uno può essere noioso e richiede molto tempo. Questo script automatizza l'intero processo, eliminando tutti i simboli in pochi secondi.

Una classe per lavorare con le matrici.