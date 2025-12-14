CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Indices Testing - sistema esperto per MetaTrader 5

L'EA negozia solo posizioni di acquisto e non utilizza SL e TP.

Impostazioni:

  1. "---------- General ----------"
  2. Commentare
  3. Inizio negoziazione
  4. Fine operazione
  5. Il programma è chiuso
  6. "---------- Gestione del rischio e del denaro ----------"
  7. Lotti
  8. Limite di posizioni aperte per ogni simbolo
  9. Limite giornaliero del numero di operazioni per ogni simbolo

Il test è stato effettuato con le impostazioni standard. Conto 10.000 dollari e leva 100. Simbolo US30.

Perf

