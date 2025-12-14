O script Clean Market Watch é uma ferramenta utilitária simples projetada para remover rapidamente todos os símbolos da janela Market Watch do MetaTrader 5 com um único clique. Isso é particularmente útil quando você quer começar do zero com um espaço de trabalho limpo ou quando a Observação do Mercado está cheia de símbolos demais. Finalidade Com o tempo, os operadores costumam acumular vários símbolos na janela Observação do Mercado, dificultando a concentração nos instrumentos que negociam ativamente. A remoção manual dos símbolos, um a um, pode ser tediosa e demorada. Esse script automatiza todo o processo, limpando todos os símbolos em segundos.

O indicador Open Range Breakout (ORB) é uma poderosa ferramenta de análise técnica que identifica e rastreia rompimentos de preços a partir do intervalo de abertura das sessões de negociação. Esse indicador se baseia no conceito de que os preços altos e baixos estabelecidos durante os primeiros minutos de uma sessão de negociação geralmente servem como níveis significativos de suporte e resistência durante o restante do dia. O indicador calcula automaticamente a faixa de abertura com base em períodos de tempo definidos pelo usuário, traça várias metas de preço e fornece alertas visuais e sonoros para possíveis oportunidades de negociação. Ele foi projetado para ajudar os traders a identificar negociações de alta probabilidade de rompimento e cenários de reteste.