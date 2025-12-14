CodeBaseSeções
Experts

Indices Testing - expert para MetaTrader 5

Igor Widiger | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
84
Avaliação:
(7)
Publicado:
Publicado:
O EA só negocia posições de compra e não usa SL e TP.

Configurações:

  1. "---------- General ----------"
  2. Comentar
  3. Início da negociação
  4. Fim da negociação
  5. A ordem está fechada
  6. "---------- Gerenciamento de risco e dinheiro ----------"
  7. Lotes
  8. Limite de posições abertas para cada símbolo
  9. Limite diário para o número de negócios para cada símbolo

O teste foi realizado com as configurações padrão. Conta de 10.000 dólares e com uma alavancagem de 100. Símbolo US30.

Perf

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48139

