O EA só negocia posições de compra e não usa SL e TP.
Configurações:
- "---------- General ----------"
- Comentar
- Início da negociação
- Fim da negociação
- A ordem está fechada
- "---------- Gerenciamento de risco e dinheiro ----------"
- Lotes
- Limite de posições abertas para cada símbolo
- Limite diário para o número de negócios para cada símbolo
O teste foi realizado com as configurações padrão. Conta de 10.000 dólares e com uma alavancagem de 100. Símbolo US30.
O EA só negocia posições de compra e não usa Sl e TP.