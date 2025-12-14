Clean Market Watch スクリプトは、ワンクリックで MetaTrader 5 Market Watch ウィンドウからすべてのシンボルをすばやく削除するように設計されたシンプルなユーティリティツールです。これは、クリーンなワークスペースで再出発したい場合や、Market Watch が多すぎるシンボルで乱雑になっている場合に特に便利です。 目的 トレーダーは、Market Watch ウィンドウに多数のシンボルを蓄積し、アクティブに取引する商品に集中することが難しくなることがよくあります。シンボルを一つずつ手作業で削除するのは、面倒で時間のかかる作業です。このスクリプトはこのプロセス全体を自動化し、数秒ですべてのシンボルを消去します。

オープン・レンジ・ブレイクアウト(ORB)インディケータは、取引セッショ ンの開始レンジからの価格ブレイクアウトを識別し、追跡する 強力なテクニカル分析ツールです。このインディケータは、取引セッションの最初の数分間に形成された高値と 安値が、その日の残りの時間を通して重要な支持線と抵抗線になることが 多いという概念に基づいています。 このインディケータは、ユーザー定義の時間帯に基づ いて始値レンジを自動的に計算し、複数の目標株価をプロットし、潜在的な 取引機会を視覚的・音声的にアラートします。このインジケータは、トレーダーが高確率のブレイクアウト・トレードや再 テスト・シナリオを識別できるように設計されています。