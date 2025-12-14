コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Indices Testing - MetaTrader 5のためのエキスパート

EAは買いポジションのみを取引し、SLとTPは使用しません。

設定

  1. "----------一般 ----------"
  2. コメント
  3. 取引開始
  4. 取引終了
  5. 取引終了
  6. "----------リスクと資金管理 ----------"
  7. ロット
  8. 各シンボルのオープンポジションの上限
  9. 各シンボルの1日の取引回数制限

テストは標準設定で行われた。口座 10,000 ドル、レバレッジ 100。シンボルUS30。

パーフ

