Скрипт Clean Market Watch - это простая утилита, предназначенная для быстрого удаления всех символов из окна MetaTrader 5 Market Watch одним щелчком мыши. Это особенно полезно, когда вы хотите начать с чистого рабочего пространства или когда ваш Market Watch захламлен слишком большим количеством символов. Назначение Со временем у трейдеров часто скапливается множество символов в окне Market Watch, что мешает сосредоточиться на инструментах, которыми они активно торгуют. Ручное удаление символов по одному может быть утомительным и отнимать много времени. Этот скрипт автоматизирует весь процесс, очищая все символы за считанные секунды.

Индикатор Open Range Breakout (ORB) - это мощный инструмент технического анализа, который идентифицирует и отслеживает прорывы цен из диапазона открытия торговых сессий. Индикатор основан на концепции, согласно которой высокие и низкие цены, установленные в первые минуты торговой сессии, часто служат значительными уровнями поддержки и сопротивления в течение всего оставшегося дня. Индикатор автоматически рассчитывает диапазон открытия на основе заданных пользователем временных периодов, строит несколько ценовых целей, а также предоставляет визуальные и звуковые оповещения о потенциальных торговых возможностях. Он призван помочь трейдерам выявить высоковероятные сделки на прорыв и сценарии ретеста.