Советники

Indices Testing - эксперт для MetaTrader 5

Igor Widiger
Просмотров:
190
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Советник торгует только позиции на покупку и не использует SL и TP.

Настройки:

  1. "---------- Общие ----------"
  2. Commentar
  3. Начало торговли
  4. Конец сделки
  5. Ордер закрыт
  6. "---------- Управление рисками и деньгами ----------"
  7. Лоты
  8. Лимит открытых позиций для каждого символа
  9. Ежедневный лимит количества сделок по каждому символу

Тестирование проводилось со стандартными настройками. Счет 10 000 долларов и кредитное плечо 100. Символ US30.

Perf

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48139

    Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

    Скрипт Clean Market Watch - это простая утилита, предназначенная для быстрого удаления всех символов из окна MetaTrader 5 Market Watch одним щелчком мыши. Это особенно полезно, когда вы хотите начать с чистого рабочего пространства или когда ваш Market Watch захламлен слишком большим количеством символов. Назначение Со временем у трейдеров часто скапливается множество символов в окне Market Watch, что мешает сосредоточиться на инструментах, которыми они активно торгуют. Ручное удаление символов по одному может быть утомительным и отнимать много времени. Этот скрипт автоматизирует весь процесс, очищая все символы за считанные секунды.

    Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

    Индикатор Open Range Breakout (ORB) - это мощный инструмент технического анализа, который идентифицирует и отслеживает прорывы цен из диапазона открытия торговых сессий. Индикатор основан на концепции, согласно которой высокие и низкие цены, установленные в первые минуты торговой сессии, часто служат значительными уровнями поддержки и сопротивления в течение всего оставшегося дня. Индикатор автоматически рассчитывает диапазон открытия на основе заданных пользователем временных периодов, строит несколько ценовых целей, а также предоставляет визуальные и звуковые оповещения о потенциальных торговых возможностях. Он призван помочь трейдерам выявить высоковероятные сделки на прорыв и сценарии ретеста.

    Тестер индексов Тестер индексов

    Советник торгует только позиции на покупку и не использует Sl и TP.

    Frog Jump Frog Jump

    Скрывает одинокие подсвечники