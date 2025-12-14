Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Indices Testing - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 190
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник торгует только позиции на покупку и не использует SL и TP.
Настройки:
- "---------- Общие ----------"
- Commentar
- Начало торговли
- Конец сделки
- Ордер закрыт
- "---------- Управление рисками и деньгами ----------"
- Лоты
- Лимит открытых позиций для каждого символа
- Ежедневный лимит количества сделок по каждому символу
Тестирование проводилось со стандартными настройками. Счет 10 000 долларов и кредитное плечо 100. Символ US30.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48139
Скрипт Clean Market Watch - это простая утилита, предназначенная для быстрого удаления всех символов из окна MetaTrader 5 Market Watch одним щелчком мыши. Это особенно полезно, когда вы хотите начать с чистого рабочего пространства или когда ваш Market Watch захламлен слишком большим количеством символов. Назначение Со временем у трейдеров часто скапливается множество символов в окне Market Watch, что мешает сосредоточиться на инструментах, которыми они активно торгуют. Ручное удаление символов по одному может быть утомительным и отнимать много времени. Этот скрипт автоматизирует весь процесс, очищая все символы за считанные секунды.Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
Индикатор Open Range Breakout (ORB) - это мощный инструмент технического анализа, который идентифицирует и отслеживает прорывы цен из диапазона открытия торговых сессий. Индикатор основан на концепции, согласно которой высокие и низкие цены, установленные в первые минуты торговой сессии, часто служат значительными уровнями поддержки и сопротивления в течение всего оставшегося дня. Индикатор автоматически рассчитывает диапазон открытия на основе заданных пользователем временных периодов, строит несколько ценовых целей, а также предоставляет визуальные и звуковые оповещения о потенциальных торговых возможностях. Он призван помочь трейдерам выявить высоковероятные сделки на прорыв и сценарии ретеста.
Советник торгует только позиции на покупку и не использует Sl и TP.Frog Jump
Скрывает одинокие подсвечники