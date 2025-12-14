CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Experts

Indices Testing - expert pour MetaTrader 5

Igor Widiger | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
19
Note:
(6)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'EA ne négocie que des positions d'achat et n'utilise pas de SL et TP.

Paramètres :

  1. "---------- Général ----------"
  2. Commentaire
  3. Début du trade
  4. Fin de la transaction
  5. La bourse est fermée
  6. "---------- Gestion du risque et de l'argent ----------"
  7. Lots
  8. Limite des positions ouvertes pour chaque symbole
  9. Limite journalière du nombre de transactions pour chaque symbole

Le test a été effectué avec les paramètres standard. Compte 10 000 dollars et avec un effet de levier de 100. Symbole US30.

Perf

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48139

    Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

    Le script Clean Market Watch est un outil simple conçu pour supprimer rapidement tous les symboles de votre fenêtre MetaTrader 5 Market Watch en un seul clic. Ceci est particulièrement utile lorsque vous souhaitez commencer avec un espace de travail propre ou lorsque votre Market Watch est encombré par trop de symboles. Ceci est particulièrement utile lorsque vous voulez repartir à zéro avec un espace de travail propre ou lorsque votre Market Watch est encombré par trop de symboles. Objectif Au fil du temps, les traders accumulent souvent de nombreux symboles dans leur fenêtre Market Watch, ce qui rend difficile de se concentrer sur les instruments qu'ils négocient activement. Supprimer manuellement les symboles un par un peut être fastidieux et prendre du temps. Ce script automatise l'ensemble du processus et supprime tous les symboles en quelques secondes.

    IncMatrix IncMatrix

    Une classe pour travailler avec des matrices.

    Widescreenshooter Widescreenshooter

    Script to create wide screenshots.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).