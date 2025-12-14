Rejoignez notre page de fans
Indices Testing - expert pour MetaTrader 5
- 19
L'EA ne négocie que des positions d'achat et n'utilise pas de SL et TP.
Paramètres :
- "---------- Général ----------"
- Commentaire
- Début du trade
- Fin de la transaction
- La bourse est fermée
- "---------- Gestion du risque et de l'argent ----------"
- Lots
- Limite des positions ouvertes pour chaque symbole
- Limite journalière du nombre de transactions pour chaque symbole
Le test a été effectué avec les paramètres standard. Compte 10 000 dollars et avec un effet de levier de 100. Symbole US30.
Traduit de l'anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48139
