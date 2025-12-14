Le script Clean Market Watch est un outil simple conçu pour supprimer rapidement tous les symboles de votre fenêtre MetaTrader 5 Market Watch en un seul clic. Ceci est particulièrement utile lorsque vous souhaitez commencer avec un espace de travail propre ou lorsque votre Market Watch est encombré par trop de symboles. Ceci est particulièrement utile lorsque vous voulez repartir à zéro avec un espace de travail propre ou lorsque votre Market Watch est encombré par trop de symboles. Objectif Au fil du temps, les traders accumulent souvent de nombreux symboles dans leur fenêtre Market Watch, ce qui rend difficile de se concentrer sur les instruments qu'ils négocient activement. Supprimer manuellement les symboles un par un peut être fastidieux et prendre du temps. Ce script automatise l'ensemble du processus et supprime tous les symboles en quelques secondes.

Une classe pour travailler avec des matrices.