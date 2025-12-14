Das Skript Clean Market Watch ist ein einfaches Hilfsprogramm, mit dem Sie schnell alle Symbole aus Ihrem MetaTrader 5 Market Watch-Fenster mit einem einzigen Klick entfernen können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einem aufgeräumten Arbeitsbereich neu beginnen möchten oder wenn Ihr Market Watch mit zu vielen Symbolen überladen ist. Zweck Im Laufe der Zeit sammeln Händler oft zahlreiche Symbole in ihrem Market Watch-Fenster an, was es schwierig macht, sich auf die Instrumente zu konzentrieren, die sie aktiv handeln. Das manuelle Entfernen der einzelnen Symbole kann mühsam und zeitaufwendig sein. Dieses Skript automatisiert den gesamten Prozess und löscht alle Symbole in Sekundenschnelle.

Der Indikator Open Range Breakout (ORB) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Kursausbrüche aus der Eröffnungsspanne von Handelssitzungen identifiziert und verfolgt. Dieser Indikator basiert auf dem Konzept, dass die in den ersten Minuten einer Handelssitzung festgestellten Höchst- und Tiefstkurse oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Rest des Tages dienen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungsspanne auf der Grundlage benutzerdefinierter Zeiträume, stellt mehrere Kursziele dar und gibt visuelle und akustische Warnungen für potenzielle Handelsmöglichkeiten aus. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Ausbruchsgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit und Wiederholungs-Szenarien zu identifizieren.