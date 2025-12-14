Clean Market Watch 脚本是一款简单实用的工具，只需单击一下即可快速删除 MetaTrader 5 Market Watch 窗口中的所有符号。当您想从一个干净的工作区重新开始，或者当您的市场观察已被太多的符号弄得杂乱无章时，这个工具尤其有用。 目的 随着时间的推移，交易者经常会在他们的市场观察窗口中积累大量的符号，这使得他们难以专注于他们积极交易的工具。逐个手动删除符号既乏味又耗时。本脚本可自动完成整个过程，在数秒内清除所有符号。

开盘区间突破（ORB）指标是一种强大的技术分析工具，可识别和跟踪交易时段开盘区间的价格突破。该指标基于这样一个概念，即交易时段最初几分钟内确立的最高价和最低价往往是当天剩余时间内的重要支撑位和阻力位。 该指标根据用户定义的时间段自动计算开盘区间，绘制多个价格目标，并为潜在的交易机会提供视觉和听觉警报。它旨在帮助交易者识别高概率的突破交易和回测情景。