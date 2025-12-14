请观看如何免费下载自动交易
该 EA 只交易买入头寸，不使用 SL 和 TP。
设置：
- "---------- General ----------"
- 评论
- 开始交易
- 结束交易
- 交易关闭
- "---------- 风险和资金管理 ----------"
- 手数
- 每个符号的持仓限额
- 每个符号的每日交易数量限制
使用标准设置进行测试。账户 10 000 美元，杠杆 100。符号 US30。
