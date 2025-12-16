En un experimento de algoritmo, se estudiaron los candelabros con un comportamiento de salto de rana. Se considera que una rana nunca salta un solo bloque de hoja en el estanque, sino que cubre una distancia de la hoja 1 a la hoja 3 o más.

Este indicador oculta velas solas que se excluyen en ese experimento del salto de la rana. si la vela es toro y la vela siguiente es oso y su vela anterior era también oso, se considera una vela sola y su oculta en la carta, viceversa para la vela del oso.



Izquierda : Vela sola oculta, Derecha : Gráfico normal









