Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Frog Jump - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 132
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En un experimento de algoritmo, se estudiaron los candelabros con un comportamiento de salto de rana. Se considera que una rana nunca salta un solo bloque de hoja en el estanque, sino que cubre una distancia de la hoja 1 a la hoja 3 o más.
Este indicador oculta velas solas que se excluyen en ese experimento del salto de la rana. si la vela es toro y la vela siguiente es oso y su vela anterior era también oso, se considera una vela sola y su oculta en la carta, viceversa para la vela del oso.
Izquierda : Vela sola oculta, Derecha : Gráfico normal
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48131
combinación de muchos indicadores conocidos para operadores principiantesComprobador de índices
El EA sólo negocia posiciones de compra y no utiliza Sl y TP.
Los gaps de valor razonable se utilizan en el concepto de dinero inteligente de ICT cuando hay un desequilibrio de 1 punto o más entre el máximo de la 1ª vela y el mínimo de la 3ª vela en alcistas y el mínimo de la 1ª vela y el máximo de la 3ª vela en bajistas.Daily Lot Statistics
Moderno indicador que muestra sus estadísticas diarias de trading directamente en su gráfico MT5. Siga el rendimiento de sus operaciones con un bonito panel de diseño plano que muestra los lotes negociados, el número de órdenes y las ganancias/pérdidas de cada día.