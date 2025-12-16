無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Frog Jump - MetaTrader 5のためのインディケータ
アルゴリズム実験では、ローソク足をカエルのジャンプの行動で研究した。カエルは池の中の1枚の葉のブロックを飛び越えることはなく、1枚目から3枚目以上の葉のブロックを飛び越えると考えられています。
ローソク足が強気で、次のローソク足が弱気で、その前のローソク足も弱気であった場合、そのローソク足は単独ローソク足とみなされ、チャートに隠されます。
左：単独ローソク足の非表示、右：通常チャート
