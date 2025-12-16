コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Frog Jump - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rajesh Kumar Nait | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
16
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アルゴリズム実験では、ローソク足をカエルのジャンプの行動で研究した。カエルは池の中の1枚の葉のブロックを飛び越えることはなく、1枚目から3枚目以上の葉のブロックを飛び越えると考えられています。

ローソク足が強気で、次のローソク足が弱気で、その前のローソク足も弱気であった場合、そのローソク足は単独ローソク足とみなされ、チャートに隠されます。

左：単独ローソク足の非表示、右：通常チャート



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48131

ATR_Momentum_Colour ATR_Momentum_Colour

初心者トレーダーのために、多くのおなじみのインジケーターを組み合わせた

指数テスター 指数テスター

EAは買いポジションのみを取引し、SlとTPは使用しません。

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。