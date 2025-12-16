Os gaps de valor justo são usados no conceito de smart money do ICT quando há um desequilíbrio de 1 ponto ou mais entre a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle em alta e a mínima do primeiro candle e a máxima do terceiro candle em baixa

Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Ela calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, slippage, comentário, número mágico etc. Chame a função OrderSend para enviar a solicitação de negociação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de atendimento da ordem (Preencher ou Cancelar, Imediato ou Cancelar ou Retornar) de acordo com a política de atendimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de negociação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que ele esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.