Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Frog Jump - indicador para MetaTrader 5
Em um experimento de algoritmo, as velas foram estudadas com um comportamento de salto de sapo. Considera-se que um sapo nunca pula um único bloco de folhas na lagoa, mas cobre uma distância da folha 1 à folha 3 ou mais.
Se o candle for de touro e o próximo for de urso e o candle anterior também for de urso, ele será considerado um candle isolado e ficará oculto no gráfico, e vice-versa para o candle de urso.
Esquerda: vela isolada oculta, direita: gráfico normal
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48131
