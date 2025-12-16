请观看如何免费下载自动交易
在一个算法实验中，烛台被用来研究青蛙跳跃的行为。青蛙从不跳过池塘中的一片叶子，而是从第 1 片叶子跳到第 3 片叶子或更多。
如果蜡烛是牛烛，而下一根蜡烛是熊烛，并且其上一根蜡烛也是熊烛，那么这根蜡烛就被认为是一根单独的蜡烛并被隐藏在图表中，反之亦然。
左图：隐藏的单独蜡烛图，右图：正常图表
Fair Value Gap
在 ICT 的智能资金概念中，公平价值缺口用于看涨时第一根蜡烛的高点和第三根蜡烛的低点之间以及看跌时第一根蜡烛的低点和第三根蜡烛的高点之间出现 1 点或更多的不平衡。公开贸易
该功能执行开仓交易的主要逻辑。它根据用户提供的符号信息和参数计算开仓价、止盈水平和止损。准备一个交易请求（MqlTradeRequest），其中包含必要的信息，如符号、交易量、订单类型、滑点、评论、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的执行策略确定订单执行类型（成交或取消、立即或取消或返回）。GetMinTradeLevel 函数：根据符号的冻结水平和停止水平计算最低交易水平。调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。