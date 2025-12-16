Ставь лайки и следи за новостями
Frog Jump - индикатор для MetaTrader 5
В алгоритмическом эксперименте свечи изучались на примере поведения лягушки-прыгуньи. Считается, что лягушка никогда не перепрыгивает один блок листьев в пруду, а преодолевает расстояние от листа 1 до листа 3 или больше.
Данный индикатор скрывает одиночные свечи, которые исключены из этого эксперимента по прыжкам лягушки. Если свеча бычья, а следующая свеча медвежья и предыдущая свеча тоже медвежья, то она считается одиночной свечой и скрывается на графике, и наоборот для медвежьей свечи.
Слева: скрытая одиночная свеча, справа: обычный график
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48131
