В алгоритмическом эксперименте свечи изучались на примере поведения лягушки-прыгуньи. Считается, что лягушка никогда не перепрыгивает один блок листьев в пруду, а преодолевает расстояние от листа 1 до листа 3 или больше.

Данный индикатор скрывает одиночные свечи, которые исключены из этого эксперимента по прыжкам лягушки. Если свеча бычья, а следующая свеча медвежья и предыдущая свеча тоже медвежья, то она считается одиночной свечой и скрывается на графике, и наоборот для медвежьей свечи.



Слева: скрытая одиночная свеча, справа: обычный график









