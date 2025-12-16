In un esperimento di algoritmo, i candelieri sono stati studiati con un comportamento di salto della rana. Si ritiene che una rana non salti mai un singolo blocco di foglie nello stagno, ma copra una distanza dalla foglia 1 alla foglia 3 o più.

Questo indicatore nasconde le candele solitarie che sono escluse dall'esperimento del salto della rana. Se la candela è toro e la successiva è orso e la candela precedente era anch'essa orso, viene considerata una candela solitaria e viene nascosta sul grafico, viceversa per la candela orso.



Sinistra: Candela solitaria nascosta, destra: Grafico normale









