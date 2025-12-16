CodeBaseSections
Frog Jump - indicateur pour MetaTrader 5

Dans une expérience algorithmique, les chandeliers ont été étudiés avec un comportement de saut de grenouille. On considère qu'une grenouille ne saute jamais un seul bloc de feuille dans l'étang mais couvre une distance de la feuille 1 à la feuille 3 ou plus.

Cet indicateur cache les chandeliers isolés qui sont exclus de cette expérience de saut de grenouille. Si la bougie est haussière et que la bougie suivante est baissière et que la bougie précédente était également baissière, elle est considérée comme un chandelier isolé et est cachée sur le graphique, vice versa pour une bougie baissière.

A gauche : Chandelier isolé caché, à droite : Graphique normal



