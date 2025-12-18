CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Daily Lot Statistics - indicador para MetaTrader 5

Duy Van Nguy | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
140
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Características principales

  • Desglose diario: Vea las estadísticas de los últimos 7 días (personalizable)
  • Resumen de todo el tiempo: Vea las estadísticas totales de todo su historial de operaciones
  • Actualizaciones en tiempo real: Se actualiza automáticamente a medida que opera
  • Beneficios codificados por colores: Verde para los días rentables, rojo para las pérdidas
  • Diseño limpio: Moderna interfaz de usuario plana con colores personalizables
  • Formato de números: Visualización profesional de números separados por comas
  • Métricas completas: Seguimiento de lotes totales, recuento de pedidos y ganancias y pérdidas netas (incluidos swaps y comisiones).



Qué muestra

  • Fecha: Cada día de negociación en formato AAAA.MM.DD
  • Lotes: Volumen total negociado por día
  • Órdenes: Número de órdenes cerradas por día
  • P/L ($): Ganancias/pérdidas netas, incluidos todos los gastos y comisiones
  • TOTAL: Estadísticas acumuladas de todo el historial de operaciones

Instalación

  1. Copie el archivo en su carpeta MQL5/Indicators
  2. Compile o reinicie MT5
  3. Arrastre el indicador a cualquier gráfico
  4. Personalice los colores y la posición en la configuración del indicador

Perfecto para

  • Operadores diarios que controlan el rendimiento diario
  • Swing traders seguimiento de la actividad semanal
  • Cualquiera que desee un resumen visual rápido de sus estadísticas de negociación
  • Operadores que desean estadísticas profesionales en el gráfico



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/66164

Fair Value Gap Fair Value Gap

Los gaps de valor razonable se utilizan en el concepto de dinero inteligente de ICT cuando hay un desequilibrio de 1 punto o más entre el máximo de la 1ª vela y el mínimo de la 3ª vela en alcistas y el mínimo de la 1ª vela y el máximo de la 3ª vela en bajistas.

Frog Jump Frog Jump

Candelabros Hides Alone

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV

Exporta estadísticas comerciales completas a un archivo CSV.

TickCompressor - con compresión de 1 tick a 2-3 bytes de media TickCompressor - con compresión de 1 tick a 2-3 bytes de media

Compresión de los datos de tick para su almacenamiento de forma compacta hasta 3,5 veces más compacta que los archivos .tcs MQ. Y para trabajar rápidamente con ellos, porque leer 3 bytes lleva menos tiempo que leer 60 bytes de la estructura MqlTick.