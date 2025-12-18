Mira cómo descargar robots gratis
Daily Lot Statistics - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 140
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Características principales
- Desglose diario: Vea las estadísticas de los últimos 7 días (personalizable)
- Resumen de todo el tiempo: Vea las estadísticas totales de todo su historial de operaciones
- Actualizaciones en tiempo real: Se actualiza automáticamente a medida que opera
- Beneficios codificados por colores: Verde para los días rentables, rojo para las pérdidas
- Diseño limpio: Moderna interfaz de usuario plana con colores personalizables
- Formato de números: Visualización profesional de números separados por comas
- Métricas completas: Seguimiento de lotes totales, recuento de pedidos y ganancias y pérdidas netas (incluidos swaps y comisiones).
Qué muestra
- Fecha: Cada día de negociación en formato AAAA.MM.DD
- Lotes: Volumen total negociado por día
- Órdenes: Número de órdenes cerradas por día
- P/L ($): Ganancias/pérdidas netas, incluidos todos los gastos y comisiones
- TOTAL: Estadísticas acumuladas de todo el historial de operaciones
Instalación
- Copie el archivo en su carpeta MQL5/Indicators
- Compile o reinicie MT5
- Arrastre el indicador a cualquier gráfico
- Personalice los colores y la posición en la configuración del indicador
Perfecto para
- Operadores diarios que controlan el rendimiento diario
- Swing traders seguimiento de la actividad semanal
- Cualquiera que desee un resumen visual rápido de sus estadísticas de negociación
- Operadores que desean estadísticas profesionales en el gráfico
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/66164
