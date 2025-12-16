In einem Algorithmus-Experiment wurden Kerzenständer mit dem Verhalten von Froschsprüngen untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass ein Frosch nie über einen einzelnen Blattblock im Teich springt, sondern eine Strecke von Blatt 1 bis Blatt 3 oder mehr zurücklegt.

Wenn die Kerze ein Bulle ist und die nächste Kerze ein Bär ist und die vorherige Kerze ebenfalls ein Bär war, wird sie als Einzelkerze betrachtet und im Chart ausgeblendet, umgekehrt bei einer Bärenkerze.



Links: Versteckte alleinstehende Kerze, Rechts: Normaler Chart









