Las brechas de valor justo se utilizan en el concepto de dinero inteligente de ICT cuando hay un desequilibrio de 1 punto o más entre el máximo de la 1ª vela y el mínimo de la 3ª vela en alcistas y el mínimo de la 1ª vela y el máximo de la 3ª vela en bajistas.

Puede personalizar los colores de FVG desde los ajustes del indicador





