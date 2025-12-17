CodeBaseSecciones
Fair Value Gap - indicador para MetaTrader 5

Las brechas de valor justo se utilizan en el concepto de dinero inteligente de ICT cuando hay un desequilibrio de 1 punto o más entre el máximo de la 1ª vela y el mínimo de la 3ª vela en alcistas y el mínimo de la 1ª vela y el máximo de la 3ª vela en bajistas.

Puede personalizar los colores de FVG desde los ajustes del indicador


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48116

