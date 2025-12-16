Fan sayfamıza katılın
Frog Jump - MetaTrader 5 için gösterge
Bir algoritma deneyinde, şamdanlar kurbağa zıplaması davranışı ile incelenmiştir. Bir kurbağanın havuzda asla tek bir yaprak bloğunu atlamadığı, ancak yaprak 1'den yaprak 3'e veya daha fazlasına kadar bir mesafeyi kapladığı kabul edilir.
Bu gösterge, kurbağa atlama deneyinde hariç tutulan tek başına mum çubuklarını gizler. mum boğa ise ve bir sonraki mum ayı ise ve önceki mum da ayı ise, tek başına bir mum çubuğu olarak kabul edilir ve grafikte gizlenir, ayı mumu için tam tersi.
Sol : Gizli Yalnız Mum Çubuğu, Sağ : Normal Grafik
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48131
