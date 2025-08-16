하이켄 아시 평활 지표는 표준 하이켄 아시 지표를 수정한 것입니다.

차이점은 가격 시계열의 현재 값이 아니라 평균값을 사용한다는 것입니다. 이 접근 방식을 사용하면 지표가 평소처럼 계산되는 경우 발생할 수 있는 많은 잘못된 신호를 필터링할 수 있습니다.

이 지표는 수십 가지 가능한 변형 중에서 지표 평균을 선택할 수 있도록 만들어졌습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 인디케이터는 기본 차트 창에 두 가지 버전으로 표시됩니다:

그리고 추가 차트 창용: