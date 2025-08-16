코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

하이켄 아시 스무딩 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
91
평가:
(50)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

하이켄 아시 평활 지표는 표준 하이켄 아시 지표를 수정한 것입니다.

차이점은 가격 시계열의 현재 값이 아니라 평균값을 사용한다는 것입니다. 이 접근 방식을 사용하면 지표가 평소처럼 계산되는 경우 발생할 수 있는 많은 잘못된 신호를 필터링할 수 있습니다.

이 지표는 수십 가지 가능한 변형 중에서 지표 평균을 선택할 수 있도록 만들어졌습니다:

  1. SMA - 단순이동평균;
  2. EMA - 지수 이동 평균;
  3. SMMA - 평활 이동 평균;
  4. LWMA - 선형 가중 이동 평균;
  5. JJMA - JMA 적응 평균;
  6. JurX - 초선형 평균;
  7. ParMA - 파라볼릭 평균;
  8. T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
  9. VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
  10. AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 인디케이터는 기본 차트 창에 두 가지 버전으로 표시됩니다:

그림 1 Heiken_Ashi_Smoothed 지표

그리고 추가 차트 창용:

그림.2 지표 Heiken_Ashi_Smoothed_

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/481

JFatlSpeed JFatlSpeed

지연이 최소화된 추세 변화율 표시기입니다.

카마릴라_풀 카마릴라_풀

모든 바의 카마릴라 방정식 레벨 시스템.

수익 극대화 도구 수익 극대화 도구

수익 극대화(PMax) 지표는 슈퍼트렌드 지표의 이동 평균을 통합하여 만든 지표입니다.

약속 약속

알고리즘의 비동기 실행을 구현하기 위한 인터페이스