Heiken-Ashi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 12236
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador Heiken-Ashi se parece a un gráfico de velas, pero hay algunas diferencias. En lugar de utilizar los valores estándar OHLC, las velas se calculan con estas fórmulas:
Close = (Open+High+Low+Close)/4
Open = [Open (barra anterior) + Close (barra anterior)]/2
High = Max (High,Open,Close)
Low = Min (Low,Open, Close)
en otras palabras, el indicador muestra velas "sintéticas", que no son como las normales.
Imagen:
Indicador Heiken Ashi
El color de las velas Heiken-Ashi depende de las sombras.
La principal ventaja de los gráficos Heiken-Ashi es que la tendencia se determina de un modo muy simple; las velas de tendencia alcista son azules, y las velas de tendencia bajista son rojas.
Se recomienda utilizar este indicador junto con las velas estándar, y también con otros indicadores.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/33
