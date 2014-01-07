CodeBaseSecciones
Indicadores

Heiken-Ashi - indicador para MetaTrader 5

El indicador Heiken-Ashi se parece a un gráfico de velas, pero hay algunas diferencias. En lugar de utilizar los valores estándar OHLC, las velas se calculan con estas fórmulas:

Close = (Open+High+Low+Close)/4
Open = [Open (barra anterior) + Close (barra anterior)]/2
High = Max (High,Open,Close)
Low = Min (Low,Open, Close)

en otras palabras, el indicador muestra velas "sintéticas", que no son como las normales.

Imagen:

=

Indicador Heiken Ashi

El color de las velas Heiken-Ashi depende de las sombras.

La principal ventaja de los gráficos Heiken-Ashi es que la tendencia se determina de un modo muy simple; las velas de tendencia alcista son azules, y las velas de tendencia bajista son rojas.

Se recomienda utilizar este indicador junto con las velas estándar, y también con otros indicadores.

