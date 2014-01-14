Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Heiken Ashi Smoothed - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 13023
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Heiken Ashi Smoothed é uma modificação do indicador Heiken Ashi padrão.
A diferença é que ele utiliza as séries de preço suavizada em vez das séries convencionais. Tal método permite filtrar muitos sinais falso positivos, que poderiam aparecer caso o indicador fosse calculado de forma padrão.
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Imagens:
O indicador é construído em duas variantes - uma para a janela principal do gráfico:
E a outra para uma janela separada do gráfico:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/481
Este indicador exibe a taxa da variação da tendência com uma latência mínima.JFatlAcceleration
JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.
Sistema de níveis da Equação Camarilla para todas as barras.Equação Camarilla
Sistema de níveis da Equação Camarilla para a barra atual.