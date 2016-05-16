コードベースセクション
平滑化された平均足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

平滑化された平均足は標準の平均足インディケータの修正版です。

違いは、現在価格の代わりに平滑化された価格時系列値を使用することです。このような方法は、インディケータが標準的な方法で計算された場合にはおそらく登場していただろう多くの偽シグナルをフィルタリングすることができます。

このインディケータは可能なバリアントのダースからの平滑化の選択を可能にします。<

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは <a0>CMOオシレータ</a0>期間、AMAでは低速EMAの期間です。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータには2つのバリアントが内蔵されてます。 -チャートのメインウィンドウの

Heiken_Ashi_Smoothed

チャートの他のウィンドウの

Heiken_Ashi_Smoothed_

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/481

