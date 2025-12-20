CodeBaseРазделы
Индикаторы

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Voitto Tappio отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах.

Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием.

Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен для MT5.


Недельный график XAAUSD



    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48081

    ATR Weighted Moving Averages ATR Weighted Moving Averages

    Это индикатор для расчета скользящих средних, взвешенных по ATR.

    OBJ_ARROW_CHECK.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Галка" на графике OBJ_ARROW_CHECK.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Галка" на графике

    Скрипт демонстрирует создание значка "Галка" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

    PHSB Screener PHSB Screener

    Этот скринер был создан для упрощения процесса поиска активов, торгуемых по сниженным ценам. Первоначальное использование может занять немного больше времени из-за процесса загрузки данных для всех выбранных инструментов. Инструмент может сканировать все доступные брокеру активы или быть ограничен определенными классами активов.

    Candle Fitness Candle Fitness

    Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT Algos на основе алгоритмов оптимизации популяции.