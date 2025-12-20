Voitto Tappio zeigt die Gewinne und Verluste für alle Kerzen an, bei denen die angegebene Schwelle überschritten wurde. Die Werte werden in Punkten und in Prozent berechnet.

Der Indikator kann Gewinne/Verluste in zwei Modi berechnen: als einfache Differenz zwischen Kerzenschluss und Eröffnungskurs und als Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem vorherigen Schlusskurs.

Sie können minimale Änderungsgrenzen (für Pips und Prozente), Änderungsmodi und die Schriftfarbe der ausgegebenen Zahlen einstellen. Der Indikator ist für MT5 verfügbar.





XAAUSD Wochenchart







