Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - indicateur pour MetaTrader 5
- 14
Voitto Tappio affiche les gains et les pertes pour toutes les bougies où le seuil donné est dépassé. Les valeurs sont calculées en points et en pourcentage.
L'indicateur peut calculer les gains/pertes en deux modes : différence entre la clôture et l'ouverture du chandelier, et différence entre la clôture actuelle et la clôture précédente.
Vous pouvez définir des limites minimales de changement (pour les pips et le pourcentage), des modes de changement, et vous pouvez également contrôler la couleur de la police des nombres de sortie. L'indicateur est disponible pour MT5.
XAAUSD Graphique hebdomadaire
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48081
