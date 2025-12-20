CodeBaseSezioni
Indicatori

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - indicatore per MetaTrader 5

Voitto Tappio visualizza i guadagni e le perdite per tutte le candele in cui viene superata la soglia indicata. I valori sono calcolati in punti e in percentuale.

L'indicatore può calcolare i guadagni e le perdite in due modalità: come differenza tra la chiusura e l'apertura della candela e come differenza tra la chiusura corrente e la chiusura precedente.

È possibile impostare i limiti minimi di variazione (per i pip e la percentuale), le modalità di variazione e il colore dei caratteri dei numeri in uscita. L'indicatore è disponibile per MT5.


Grafico settimanale XAAUSD



    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48081

