Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - MetaTrader 5용 지표

조회수:
2
평가:
(5)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드
보이토 타피오는 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들의 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다.

이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다.

최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 제어할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT5에서 사용할 수 있습니다.


XAAUSD 주간 차트



