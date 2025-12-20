거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
보이토 타피오는 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들의 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다.
이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다.
최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 제어할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT5에서 사용할 수 있습니다.
