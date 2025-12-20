请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 131
- 等级:
-
已发布:
Voitto Tappio 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的收益和损失。数值以点数和百分比计算。
该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与前收盘价之差。
您可以设置最小变化限制（点数和百分比）、变化模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT5。
XAAUSD 周线图
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48081
