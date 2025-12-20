Voitto Tappioは、指定されたしきい値を超えているすべてのキャンドルの利益と損失を表示します。数値はポイントとパーセンテージで計算されます。

ローソク足の終値と始値の差と、現在の終値と前回の終値の差です。

最小変更限度（pipsとパーセンテージ）、変更モードを設定でき、出力数値のフォントの色も制御できます。このインディケータはMT5で使用できます。





XAAUSD 週足チャート







