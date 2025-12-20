コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
22
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Voitto Tappioは、指定されたしきい値を超えているすべてのキャンドルの利益と損失を表示します。数値はポイントとパーセンテージで計算されます。

ローソク足の終値と始値の差と、現在の終値と前回の終値の差です。

最小変更限度（pipsとパーセンテージ）、変更モードを設定でき、出力数値のフォントの色も制御できます。このインディケータはMT5で使用できます。


XAAUSD 週足チャート



    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48081

    ATR Weighted Moving Averages ATR Weighted Moving Averages

    ATR加重移動平均を計算するインジケーターです。

    Titik Impas Breakeven Titik Impas Breakeven

    1つの取引のストップロスを建値に合わせて手動で調整するのは比較的簡単な作業ですが、多数のポジションを個別に管理するのは面倒で時間のかかる作業です。MT4/MT5用のTitik Impas Breakevenスクリプトは、このプロセスを合理化し、複数のポジションを扱うトレーダーに効率性と利便性を提供します。

    Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

    適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。