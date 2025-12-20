Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - MetaTrader 5 için gösterge

Voitto Tappio, verilen eşiğin aşıldığı tüm mumlar için kazanç ve kayıpları görüntüler. Değerler puan ve yüzde olarak hesaplanır.

Gösterge kazanç/kaybı iki modda hesaplayabilir: düz mum çubuğu Kapanış ve Açılış farkı ve mevcut Kapanış ile önceki Kapanış arasındaki fark olarak.

Minimum değişim limitlerini (pip ve yüzde için), değişim modlarını ayarlayabilir ve çıktı numaralarının yazı tipi rengini de kontrol edebilirsiniz. Gösterge MT5 için kullanılabilir.


XAAUSD Haftalık grafik



    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48081

