El script Titik Impas Breakeven MetaTrader sirve como una herramienta sencilla diseñada para ajustar el stop-loss al punto de equilibrio para una o más posiciones, basándose en parámetros especificados. Este script es compatible con las plataformas MT4 y MT5.





El Punto de Equilibrio, o Titik Impas, denota el nivel de precios en el que el beneficio de una operación se convierte en cero. Al establecer una posición en Titik Impas Breakeven, el stop-loss se alinea con el precio de apertura de la posición. Esta estrategia resulta valiosa cuando se pretende permitir que se acumulen los beneficios, al tiempo que se garantiza que la operación permanece segura y no vuelve a territorio negativo.





Aunque ajustar manualmente el stop-loss de una sola operación para que coincida con su precio de apertura es una tarea relativamente sencilla, la gestión individual de numerosas posiciones puede resultar engorrosa y requerir mucho tiempo. El script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 agiliza este proceso, proporcionando eficiencia y comodidad a los operadores que gestionan múltiples posiciones.







