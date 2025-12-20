O Voitto Tappio exibe os ganhos e as perdas de todas as velas em que o limite determinado é ultrapassado. Os valores são calculados em pontos e porcentagem.

O indicador pode calcular ganhos/perdas em dois modos: diferença simples entre o fechamento e a abertura do candlestick e como diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior.

Você pode definir limites mínimos de alteração (para pips e porcentagem), modos de alteração e também pode controlar a cor da fonte dos números de saída. O indicador está disponível para MT5.





Gráfico semanal XAAUSD







