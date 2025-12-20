Participe de nossa página de fãs
Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 85
- Avaliação:
-
- Publicado:
O Voitto Tappio exibe os ganhos e as perdas de todas as velas em que o limite determinado é ultrapassado. Os valores são calculados em pontos e porcentagem.
O indicador pode calcular ganhos/perdas em dois modos: diferença simples entre o fechamento e a abertura do candlestick e como diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior.
Você pode definir limites mínimos de alteração (para pips e porcentagem), modos de alteração e também pode controlar a cor da fonte dos números de saída. O indicador está disponível para MT5.
Gráfico semanal XAAUSD
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48081
