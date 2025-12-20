CodeBaseSeções
Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 - indicador para MetaTrader 5

O Voitto Tappio exibe os ganhos e as perdas de todas as velas em que o limite determinado é ultrapassado. Os valores são calculados em pontos e porcentagem.

O indicador pode calcular ganhos/perdas em dois modos: diferença simples entre o fechamento e a abertura do candlestick e como diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior.

Você pode definir limites mínimos de alteração (para pips e porcentagem), modos de alteração e também pode controlar a cor da fonte dos números de saída. O indicador está disponível para MT5.


Gráfico semanal XAAUSD



    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48081

    ATR Weighted Moving Averages ATR Weighted Moving Averages

    Esse é um indicador para calcular as médias móveis ponderadas ATR.

    Titik Impas Breakeven Titik Impas Breakeven

    Embora o ajuste manual do stop-loss de uma única operação para corresponder ao preço de abertura seja uma tarefa relativamente simples, o gerenciamento de várias posições individualmente pode ser complicado e demorado. O script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 simplifica esse processo, proporcionando eficiência e conveniência para os operadores que lidam com várias posições.

    Candle Fitness Candle Fitness

    O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.

    Controle_Trade_Sessions Controle_Trade_Sessions

    Biblioteca para controle de sessões de negociação. Na inicialização, ela conta o tempo das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (aos sábados e domingos pode haver negociação de criptomoedas), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick chegar fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento posterior.