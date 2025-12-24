CodeBaseSecciones
Indicadores

wd.Range_BB - indicador para MetaTrader 5

Widy Prasetyo
Visualizaciones:
92
Ranking:
(7)
Publicado:
El indicador personalizado de MT5, llamado 'wd.Range_BB,' está diseñado para mostrar las Bandas de Bollinger con colores y estilos de línea personalizados en el gráfico y calcular el ancho de banda del rango. El ancho de banda del rango es la diferencia en pips entre las bandas de Bollinger superior e inferior.


Así es como funciona el indicador:

Configuración de las Bandas de Bollinger:

Estos parámetros permiten a los usuarios personalizar la apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger. El usuario puede ajustar el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado para las Bandas de Bollinger, así como los aspectos visuales como el color y el estilo de línea.

Coloque la etiqueta 'información de rango/ancho de banda' en la Subventana especificada:

El parámetro de entrada Sub-ventana especifica el número de sub-ventana donde se deben colocar las etiquetas.

La información de distancia UpperBB-LowerBB puede colocarse en el gráfico principal o en la subventana. El usuario también puede ajustar las distancias de las etiquetas (posición X e Y).

Para colocar las etiquetas en el gráfico principal, basta con introducir "0" en las propiedades de "Colocación en subventana".

Para colocarlas en una subventana inferior, introduzca '1 o 2 o 3, etc'. El usuario debe adjuntar el indicador "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.


En general, el indicador "wd.Range_BB" muestra el ancho de banda del rango en una etiqueta, y las Bandas de Bollinger se trazan en el gráfico principal. Este indicador puede ayudar a los usuarios a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado en función de la anchura de las Bandas de Bollinger.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/48013

