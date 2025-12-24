'wd.Range_BB' adlı MT5 özel göstergesi, Bollinger Bantlarını grafikte özelleştirilmiş renkler ve çizgi stilleriyle görüntülemek ve aralık bant genişliğini hesaplamak için tasarlanmıştır. Aralık bant genişliği, üst ve alt Bollinger Bantları arasındaki pip cinsinden farktır.





Gösterge şu şekilde çalışır:

Bollinger Bantları Ayarları:

Bu parametreler, kullanıcıların Bollinger Bantlarının görünümünü ve davranışını özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcı, Bollinger Bantları için periyodu, kaymayı, sapmayı ve uygulanan fiyatı ve ayrıca renk ve çizgi stili gibi görsel yönleri ayarlayabilir.

'Aralık/bant genişliği bilgisi' etiketini belirtilen Alt Pencereye yerleştirin:

Alt Pencere giriş parametresi, etiketlerin yerleştirilmesi gereken alt pencere numarasını belirtir.

UpperBB-LowerBB mesafe bilgisi ana grafik veya alt pencereye yerleştirilebilir. Kullanıcı ayrıca etiket mesafelerini (X ve Y-Konumu) ayarlayabilir.

Etiketleri ana grafiğe yerleştirmek için, 'Alt Pencere yerleşimi' özelliklerine '0' girmeniz yeterlidir.

Bunları aşağıdaki bir Alt Pencereye yerleştirmek için, '1 veya 2 veya 3, vb' girin. Kullanıcının "wd.Multi_SubWindow" göstergesini eklemesi gerekir {wd.Multi_SubWindow.mq5 ekli}.





Genel olarak, 'wd.Range_BB' göstergesi aralık bant genişliğini bir etikette görüntüler ve Bollinger Bantları ana grafikte çizilir. Bu gösterge, kullanıcıların Bollinger Bantlarının genişliğine bağlı olarak piyasanın esnekliğini ve oynaklığını görselleştirmelerine yardımcı olabilir.



