wd.Range_BB - indicador para MetaTrader 5
O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Range_BB", foi projetado para exibir Bollinger Bands com cores e estilos de linha personalizados no gráfico e calcular a largura de banda do intervalo. A largura de banda do intervalo é a diferença em pips entre as Bollinger Bands superior e inferior.
Veja como o indicador funciona:
Configurações das bandas de Bollinger:
Esses parâmetros permitem que os usuários personalizem a aparência e o comportamento das Bandas de Bollinger. O usuário pode ajustar o período, o deslocamento, o desvio e o preço aplicado para as Bandas de Bollinger, bem como os aspectos visuais, como cor e estilo de linha.
Coloque o rótulo "informações de intervalo/largura de banda" na subjanela especificada:
O parâmetro de entrada Sub-Window especifica o número da subjanela onde os rótulos devem ser colocados.
As informações de distância UpperBB-LowerBB podem ser colocadas no gráfico principal ou na subjanela. O usuário também pode ajustar as distâncias dos rótulos (posição X e Y).
Para colocar rótulos no gráfico principal, basta inserir "0" nas propriedades "Sub-Window placement".
Para colocá-los em uma subjanela abaixo, insira "1 ou 2 ou 3, etc.". O usuário precisa anexar o indicador "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.
Em geral, o indicador "wd.Range_BB" exibe a largura de banda do intervalo em um rótulo e as bandas de Bollinger são plotadas no gráfico principal. Esse indicador pode ajudar os usuários a visualizar a flexibilidade e a volatilidade do mercado com base na largura das Bandas de Bollinger.
