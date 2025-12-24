코드베이스섹션
Widy Prasetyo
'wd.Range_BB'라는 이름의 MT5 사용자 지정 인디케이터는 차트에 사용자 지정 색상과 선 스타일로 볼린저 밴드를 표시하고 범위 대역폭을 계산하도록 설계되었습니다. 범위 대역폭은 상한과 하한 볼린저 밴드 사이의 핍 차이입니다.


인디케이터의 작동 방식은 다음과 같습니다:

볼린저 밴드 설정:

이 매개변수를 통해 사용자는 볼린저 밴드의 모양과 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 볼린저 밴드의 기간, 이동, 편차, 적용 가격뿐만 아니라 색상 및 선 스타일과 같은 시각적 측면을 조정할 수 있습니다.

지정된 하위 창에 '범위/밴드폭 정보' 레이블을 배치합니다:

하위 창 입력 매개변수는 레이블을 배치해야 하는 하위 창 번호를 지정합니다.

상부BB-하부BB 거리 정보는 메인 차트 또는 하위 창에 배치할 수 있습니다. 사용자는 레이블 거리(X 및 Y 위치)를 조정할 수도 있습니다.

메인 차트에 레이블을 배치하려면 '하위 창 배치' 속성에 '0'을 입력하면 됩니다.

아래 하위 창에 배치하려면 '1 또는 2 또는 3 등'을 입력합니다. 사용자는 "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 첨부} 표시기를 첨부해야 합니다.


전반적으로 'wd.Range_BB' 인디케이터는 레이블에 범위 대역폭을 표시하고 볼린저 밴드는 메인 차트에 표시됩니다. 이 인디케이터는 볼린저 밴드의 폭에 따라 시장의 유연성과 변동성을 시각화할 수 있도록 도와줍니다.


원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48013

