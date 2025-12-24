MT5 自定义指标名为 "wd.Range_BB"，用于在图表上以自定义颜色和线型显示布林线，并计算范围带宽。区间带宽是布林线上轨和下轨之间的点差。





以下是该指标的工作原理：

布林线设置：

这些参数允许用户自定义布林线的外观和行为。用户可以调整布林线的周期、偏移、偏差和应用价格，以及颜色和线条样式等视觉效果。

在指定的子窗口中放置 "范围/带宽信息 "标签：

子窗口输入参数指定了需要放置标签的子窗口编号。

上BB-下BB 距离信息可放置在主图表或子窗口中。用户还可以调整标签距离（X 和 Y 位置）。

要在主图表中放置标签，只需在 "子窗口位置 "属性中输入 "0 "即可。

要将标签放置在下面的子窗口中，请输入 "1 或 2 或 3 等"。用户需要附加指标 "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}。





总体而言，"wd.Range_BB "指标在标签中显示区间带宽，并在主图上绘制布林线。该指标可以帮助用户根据布林线的宽度直观地了解市场的灵活性和波动性。



