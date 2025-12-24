L'indicatore personalizzato per MT5, denominato "wd.Range_BB", è progettato per visualizzare le Bande di Bollinger con colori e stili di linea personalizzati sul grafico e calcolare la larghezza di banda del range. L'ampiezza del range è la differenza in pip tra le bande di Bollinger superiori e inferiori.





Ecco come funziona l'indicatore:

Bande di Bollinger Impostazioni:

Questi parametri consentono di personalizzare l'aspetto e il comportamento delle Bande di Bollinger. L'utente può regolare il periodo, lo spostamento, la deviazione e il prezzo applicato per le Bande di Bollinger, nonché gli aspetti visivi come il colore e lo stile delle linee.

Posizionare l'etichetta "informazioni sull'intervallo/larghezza della banda" nella sottofinestra specificata:

Il parametro di input Sottofinestra specifica il numero della sottofinestra in cui devono essere collocate le etichette.

Le informazioni sulla distanza UpperBB-LowerBB possono essere inserite nel grafico principale o nella sottofinestra. L'utente può anche regolare le distanze delle etichette (posizione X e Y).

Per posizionare le etichette nel grafico principale, è sufficiente inserire '0' nella proprietà 'Posizionamento sottofinestra'.

Per posizionarle in una sottofinestra sottostante, inserire '1 o 2 o 3, ecc'. L'utente deve allegare l'indicatore "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 allegato}.





Nel complesso, l'indicatore "wd.Range_BB" visualizza la larghezza di banda del range in un'etichetta e le Bande di Bollinger sono tracciate sul grafico principale. Questo indicatore può aiutare gli utenti a visualizzare la flessibilità e la volatilità del mercato in base all'ampiezza delle Bande di Bollinger.



