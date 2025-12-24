und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
wd.Range_BB - Indikator für den MetaTrader 5
Der benutzerdefinierte MT5-Indikator mit dem Namen "wd.Range_BB" wurde entwickelt, um Bollinger Bänder mit benutzerdefinierten Farben und Linienstilen auf dem Chart anzuzeigen und die Bandbreite zu berechnen. Die Range-Bandbreite ist die Differenz in Pips zwischen dem oberen und unteren Bollinger Band.
So funktioniert der Indikator:
Bollinger Bands Einstellungen:
Mit diesen Parametern kann der Benutzer das Aussehen und Verhalten der Bollinger-Bänder anpassen. Der Benutzer kann den Zeitraum, die Verschiebung, die Abweichung und den angewandten Preis für die Bollinger-Bänder sowie die visuellen Aspekte wie Farbe und Linienstil anpassen.
Platzieren Sie das Etikett "Bereich/Bandbreiteninformation" in dem angegebenen Unterfenster:
Der Eingabeparameter Unterfenster gibt die Nummer des Unterfensters an, in dem die Beschriftung platziert werden soll.
Die Informationen über den oberenBB-unterenBB-Abstand können im Hauptdiagramm oder im Unterfenster platziert werden. Der Benutzer kann auch die Etikettenabstände (X- und Y-Position) einstellen.
Um die Beschriftungen im Hauptdiagramm zu platzieren, geben Sie einfach '0' in den Eigenschaften der 'Sub-Window placement' ein.
Um sie in einem darunter liegenden Unterfenster zu platzieren, geben Sie '1 oder 2 oder 3, etc' ein. Der Benutzer muss den Indikator "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 anhängen}.
Insgesamt zeigt der Indikator "wd.Range_BB" die Bandbreite in einem Etikett an, und die Bollinger-Bänder werden im Hauptdiagramm eingezeichnet. Dieser Indikator kann den Nutzern helfen, die Flexibilität und Volatilität des Marktes auf der Grundlage der Breite der Bollinger-Bänder zu visualisieren.
