L'indicateur personnalisé MT5, nommé 'wd.Range_BB', est conçu pour afficher les bandes de Bollinger avec des couleurs et des styles de ligne personnalisés sur le graphique et calculer la largeur de bande. La largeur de bande est la différence en pips entre les bandes de Bollinger supérieure et inférieure.





Voici comment fonctionne l'indicateur :

Bandes de Bollinger Paramètres :

Ces paramètres permettent aux utilisateurs de personnaliser l'apparence et le comportement des bandes de Bollinger. L'utilisateur peut ajuster la période, le décalage, l'écart et le prix appliqué pour les bandes de Bollinger, ainsi que les aspects visuels tels que la couleur et le style de ligne.

Placez l'étiquette "Informations sur la plage/largeur de bande" dans la sous-fenêtre spécifiée :

Le paramètre d'entrée Sous-fenêtre spécifie le numéro de la sous-fenêtre dans laquelle les étiquettes doivent être placées.

Les informations sur les distances UpperBB-LowerBB peuvent être placées dans le graphique principal ou dans la sous-fenêtre. L'utilisateur peut également ajuster les distances des étiquettes (position X et Y).

Pour placer les étiquettes dans le graphique principal, il suffit de saisir "0" dans les propriétés "Sub-Window placement".

Pour les placer dans une sous-fenêtre en dessous, entrez '1 ou 2 ou 3, etc'. L 'utilisateur doit attacher l'indicateur "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.





Dans l'ensemble, l'indicateur 'wd.Range_BB' affiche la largeur de la fourchette dans une étiquette et les bandes de Bollinger sont tracées sur le graphique principal. Cet indicateur peut aider les utilisateurs à visualiser la flexibilité et la volatilité du marché en fonction de la largeur des bandes de Bollinger.



