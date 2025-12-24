Ставь лайки и следи за новостями
wd.Range_BB - индикатор для MetaTrader 5
Пользовательский индикатор MT5 под названием 'wd.Range_BB' предназначен для отображения на графике полос Боллинджера с заданными цветами и стилями линий и расчета ширины диапазона. Ширина диапазона - это разница в пунктах между верхней и нижней полосами Боллинджера.
Вот как работает индикатор:
Полосы Боллинджера Настройки:
Эти параметры позволяют пользователям настраивать внешний вид и поведение полос Боллинджера. Пользователь может настроить период, сдвиг, отклонение и применяемую цену для полос Боллинджера, а также визуальные аспекты, такие как цвет и стиль линий.
Поместите ярлык "Информация о диапазоне/полосе" в указанное подокно:
Входной параметр Sub-Window указывает номер подокна, в котором необходимо разместить метки.
Информация о расстоянии UpperBB-LowerBB может быть размещена на основном графике или в подокне. Пользователь также может настроить расстояния между метками (X и Y-позиции).
Чтобы разместить метки на основном графике, просто введите '0' в свойствах 'Размещение в подокне'.
Чтобы поместить их в под-окно ниже, введите "1 или 2 или 3 и т.д.". Пользователю необходимо прикрепить индикатор "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.
В целом, индикатор 'wd.Range_BB' отображает ширину диапазона в ярлыке, а полосы Боллинджера строятся на основном графике. Этот индикатор может помочь пользователям визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48013
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо и др.), размещает канал в окне графика, динамически изменяет его положение и форму, а затем удаляет после завершения работы.