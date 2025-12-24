Пользовательский индикатор MT5 под названием 'wd.Range_BB' предназначен для отображения на графике полос Боллинджера с заданными цветами и стилями линий и расчета ширины диапазона. Ширина диапазона - это разница в пунктах между верхней и нижней полосами Боллинджера.





Вот как работает индикатор:

Полосы Боллинджера Настройки:

Эти параметры позволяют пользователям настраивать внешний вид и поведение полос Боллинджера. Пользователь может настроить период, сдвиг, отклонение и применяемую цену для полос Боллинджера, а также визуальные аспекты, такие как цвет и стиль линий.

Поместите ярлык "Информация о диапазоне/полосе" в указанное подокно:

Входной параметр Sub-Window указывает номер подокна, в котором необходимо разместить метки.

Информация о расстоянии UpperBB-LowerBB может быть размещена на основном графике или в подокне. Пользователь также может настроить расстояния между метками (X и Y-позиции).

Чтобы разместить метки на основном графике, просто введите '0' в свойствах 'Размещение в подокне'.

Чтобы поместить их в под-окно ниже, введите "1 или 2 или 3 и т.д.". Пользователю необходимо прикрепить индикатор "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.





В целом, индикатор 'wd.Range_BB' отображает ширину диапазона в ярлыке, а полосы Боллинджера строятся на основном графике. Этот индикатор может помочь пользователям визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.



