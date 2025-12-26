Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Циклические линии" (OBJ_CYCLES) на текущем графике с заданными параметрами (имя, координаты точек привязки, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает объект на графике, динамически перемещает его точки привязки, а затем удаляет после завершения работы.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Поле ввода" (OBJ_EDIT) на текущем графике с заданными параметрами (имя, текст, шрифт, размер, цвет, положение, размеры, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает объект на графике, динамически изменяет его размеры и текст, а затем удаляет после завершения работы.