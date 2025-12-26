CodeBaseРазделы
Скрипты

Open Trade - скрипт для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Эта функция выполняет основную логику для инициирования сделки.

  • Вычисляет цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, заданных пользователем.
  • Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest), содержащий такие важные данные, как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д.
  • Вызывает функцию OrderSend для отправки торгового запроса и получения результата.

Функция SetTypeFillingBySymbol:

  • Эта функция определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа.

Функция GetMinTradeLevel:

  • Рассчитывает минимальный торговый уровень, учитывая уровень заморозки и уровень стопов символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы обеспечить его попадание в определенные пределы, и возвращает результат."

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47862

