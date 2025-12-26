Ставь лайки и следи за новостями
Open Trade - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 92
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Эта функция выполняет основную логику для инициирования сделки.
- Вычисляет цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, заданных пользователем.
- Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest), содержащий такие важные данные, как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д.
- Вызывает функцию OrderSend для отправки торгового запроса и получения результата.
Функция SetTypeFillingBySymbol:
- Эта функция определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа.
Функция GetMinTradeLevel:
- Рассчитывает минимальный торговый уровень, учитывая уровень заморозки и уровень стопов символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы обеспечить его попадание в определенные пределы, и возвращает результат."
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47862
