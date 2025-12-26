Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Open Trade - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 16
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questa funzione esegue la logica principale per l'avvio di un'operazione.
- Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take-profit e lo stop-loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente.
- Prepara una richiesta di negoziazione (MqlTradeRequest) con i dettagli essenziali come simbolo, volume, tipo di ordine, deviazione, commento, numero magico, ecc.
- Invoca la funzione OrderSend per inviare la richiesta di negoziazione e ottenere il risultato.
Funzione SetTypeFillingBySymbol:
- Questa funzione determina il tipo di riempimento dell'ordine (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) in base alla politica di riempimento del simbolo.
Funzione GetMinTradeLevel:
- Calcola il livello minimo di negoziazione considerando il livello di congelamento e il livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per garantire che rientri in limiti specifici e restituisce il risultato."
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47862
Visualizzazione del prezzo MA
L'indicatore è scritto su richiesta sul forum.Semplice rilevatore di tendenze
Analogo più sensibile di Rsi e Dem. Stesso RSI e Dem, ma più sensibile.
MediaDimensioneBarra
La dimensione media di una candela in un determinato periodo.Invertire la posizione
Questo script è stato progettato per effettuare il rollover di posizioni aperte con valori di Stop Loss e Take Profit fissi in pip dal prezzo corrente e con un volume fissato in unità della posizione da rollare.