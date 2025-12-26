CodeBaseSezioni
Script

Open Trade - script per MetaTrader 5

Questa funzione esegue la logica principale per l'avvio di un'operazione.

  • Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take-profit e lo stop-loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente.
  • Prepara una richiesta di negoziazione (MqlTradeRequest) con i dettagli essenziali come simbolo, volume, tipo di ordine, deviazione, commento, numero magico, ecc.
  • Invoca la funzione OrderSend per inviare la richiesta di negoziazione e ottenere il risultato.

Funzione SetTypeFillingBySymbol:

  • Questa funzione determina il tipo di riempimento dell'ordine (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) in base alla politica di riempimento del simbolo.

Funzione GetMinTradeLevel:

  • Calcola il livello minimo di negoziazione considerando il livello di congelamento e il livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per garantire che rientri in limiti specifici e restituisce il risultato."

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47862

