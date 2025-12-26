Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Open Trade - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 64
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Essa função executa a lógica primária para iniciar uma negociação.
- Calcula o preço de abertura, os níveis de take-profit e o stop-loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário.
- Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com detalhes essenciais, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc.
- Invoca a função OrderSend para enviar a solicitação de negociação e obter o resultado.
Função SetTypeFillingBySymbol:
- Essa função determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill or Kill, Immediate or Cancel, or Return) com base na política de preenchimento do símbolo.
Função GetMinTradeLevel:
- Calcula o nível mínimo de negociação considerando o nível de congelamento e o nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que ele esteja dentro de limites específicos e retorna o resultado."
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47862
Exibição do preço MA
O indicador é escrito por solicitação no fórum.Estrutura_de_entrada
Estrutura dos parâmetros de entrada
Bandas de Bollinger coloridas que indicam as fases de estreitamento e alargamento
Um indicador simples baseado nas Bandas de Bollinger mostrando suas fases de estreitamento e alargamento com as cores vermelho/verde.Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history
Esse é um script para imprimir todas as negociações abertas e seus PnLs em um momento específico do histórico.