Scripts

Open Trade - script para MetaTrader 5

Manuel Gonzales
Visualizações:
64
Avaliação:
(11)
Publicado:
Essa função executa a lógica primária para iniciar uma negociação.

  • Calcula o preço de abertura, os níveis de take-profit e o stop-loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário.
  • Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com detalhes essenciais, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc.
  • Invoca a função OrderSend para enviar a solicitação de negociação e obter o resultado.

Função SetTypeFillingBySymbol:

  • Essa função determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill or Kill, Immediate or Cancel, or Return) com base na política de preenchimento do símbolo.

Função GetMinTradeLevel:

  • Calcula o nível mínimo de negociação considerando o nível de congelamento e o nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que ele esteja dentro de limites específicos e retorna o resultado."

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47862

