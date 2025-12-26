거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 함수는 거래를 시작하기 위한 기본 로직을 실행합니다.
- 심볼 정보와 사용자가 제공한 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다.
- 심볼, 거래량, 주문 유형, 편차, 코멘트, 매직넘버 등 필수 세부 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다.
- 주문 전송 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 가져옵니다.
심볼별 주문 유형 설정 함수:
- 이 함수는 심볼의 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 종료, 즉시 또는 취소, 반환)을 결정합니다.
GetMinTradeLevel 함수:
- 동결 레벨과 심볼 스톱 레벨을 고려하여 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내로 떨어지도록 조정하고 결과를 반환합니다."
MA 가격 표시
이 지표는 포럼에서 요청에 의해 작성됩니다.간단한 트렌드 탐지기
RSI와 Dem의 더 민감한 아날로그. RSI와 Dem은 동일하지만 더 민감합니다.
평균 크기 막대
특정 기간 동안의 캔들 평균 크기입니다.InvertPosition
이 스크립트는 현재 가격과 롤오버되는 포지션 단위로 고정된 거래량에서 고정된 손절매 및 이익실현 값을 핍 단위로 사용하여 오픈 포지션을 롤오버하도록 설계되었습니다.