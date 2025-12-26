Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Open Trade - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 36
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cette fonction exécute la logique principale pour initier une transaction.
- Elle calcule le cours d'ouverture, les niveaux de prise de bénéfices et le stop-loss sur la base des informations relatives au symbole et des paramètres fournis par l'utilisateur.
- Elle prépare une demande de transaction (MqlTradeRequest) contenant des informations essentielles telles que le symbole, le volume, le type d'ordre, l'écart, le commentaire, le numéro magique, etc.
- invoque la fonction OrderSend pour envoyer la demande de transaction et obtenir le résultat.
Fonction SetTypeFillingBySymbol :
- Cette fonction détermine le type d'exécution de l'ordre (Fill or Kill, Immediate or Cancel, or Return) en fonction de la politique d'exécution du symbole.
Fonction GetMinTradeLevel :
- Calcule le niveau minimum de négociation en tenant compte du niveau de gel et du niveau d'arrêt du symbole. Ajuste le niveau minimum pour s'assurer qu'il se situe dans des limites spécifiques et renvoie le résultat."
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47862
