Analogue plus sensible de RSI et Dem. Même RSI et Dem, mais plus sensible.

L'indicateur est rédigé à la demande sur le forum.

La taille moyenne d'une bougie sur une certaine période.

Ce script est conçu pour reconduire des positions ouvertes avec des valeurs fixes de Stop Loss et de Take Profit en pips par rapport au prix actuel et un volume fixé en unités de la position reconduite.