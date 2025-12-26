Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bu fonksiyon, bir işlem başlatmak için birincil mantığı yürütür.
- Sembol bilgilerine ve kullanıcı tarafından sağlanan parametrelere dayalı olarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurma seviyelerini hesaplar.
- Sembol, hacim, emir türü, sapma, yorum, sihirli numara vb. gibi temel ayrıntıları içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlar.
- İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırır.
SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu:
- Bu fonksiyon, sembolün doldurma politikasına bağlı olarak emrin doldurma türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya Geri Dön) belirler.
GetMinTradeLevel fonksiyonu:
- Dondurma seviyesini ve sembol durdurma seviyesini dikkate alarak minimum işlem seviyesini hesaplar. Minimum seviyeyi belirli sınırlar içinde kalmasını sağlayacak şekilde ayarlar ve sonucu döndürür."
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47862
