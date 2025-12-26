Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Open Trade - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 44
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Funktion führt die primäre Logik zur Initiierung eines Handels aus.
- Berechnet den Eröffnungskurs, die Take-Profit-Levels und den Stop-Loss auf der Grundlage der Symbolinformationen und der vom Benutzer bereitgestellten Parameter.
- Erstellt eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den wichtigsten Details wie Symbol, Volumen, Ordertyp, Abweichung, Kommentar, magische Zahl usw.
- Ruft die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanforderung zu versenden und das Ergebnis zu erhalten.
Funktion SetTypeFillingBySymbol:
- Diese Funktion bestimmt die Art der Auftragsausführung (Fill oder Kill, Immediate oder Cancel oder Return) basierend auf der Ausführungspolitik des Symbols.
GetMinTradeLevel-Funktion:
- Berechnet das minimale Handelsniveau unter Berücksichtigung des Freeze-Levels und des Symbol-Stop-Levels. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück."
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47862
MA Preisanzeige
Der Indikator wird auf Anfrage im Forum geschrieben.Eingabe_Struktur
Struktur der Eingabeparameter
Farbige Bollinger Bänder, die Verengungs- und Verbreiterungsphasen anzeigen
Ein einfacher Indikator auf der Grundlage der Bollinger-Bänder, der die Phasen der Verengung und Erweiterung mit rot/grüner Farbe anzeigt.Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history
Dieses Skript druckt alle offenen Geschäfte und ihre PnLs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte.