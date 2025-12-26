CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Open Trade - Skript für den MetaTrader 5

Manuel Gonzales | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
44
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Diese Funktion führt die primäre Logik zur Initiierung eines Handels aus.

  • Berechnet den Eröffnungskurs, die Take-Profit-Levels und den Stop-Loss auf der Grundlage der Symbolinformationen und der vom Benutzer bereitgestellten Parameter.
  • Erstellt eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den wichtigsten Details wie Symbol, Volumen, Ordertyp, Abweichung, Kommentar, magische Zahl usw.
  • Ruft die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanforderung zu versenden und das Ergebnis zu erhalten.

Funktion SetTypeFillingBySymbol:

  • Diese Funktion bestimmt die Art der Auftragsausführung (Fill oder Kill, Immediate oder Cancel oder Return) basierend auf der Ausführungspolitik des Symbols.

GetMinTradeLevel-Funktion:

  • Berechnet das minimale Handelsniveau unter Berücksichtigung des Freeze-Levels und des Symbol-Stop-Levels. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück."

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47862

    MA Preisanzeige MA Preisanzeige

    Der Indikator wird auf Anfrage im Forum geschrieben.

    Eingabe_Struktur Eingabe_Struktur

    Struktur der Eingabeparameter

    Farbige Bollinger Bänder, die Verengungs- und Verbreiterungsphasen anzeigen Farbige Bollinger Bänder, die Verengungs- und Verbreiterungsphasen anzeigen

    Ein einfacher Indikator auf der Grundlage der Bollinger-Bänder, der die Phasen der Verengung und Erweiterung mit rot/grüner Farbe anzeigt.

    Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

    Dieses Skript druckt alle offenen Geschäfte und ihre PnLs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte.